الجيش الروسي يقضي على مجموعات اقتحام أوكرانية على اتجاه كراسنولمانسكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 01:26 مساءً - تمكنت وحدات من مجموعة "وسط" التابعة للجيش الروسي من إلحاق هزيمة بفصائل اقتحام من ثلاثة ألوية ميكانيكية أوكرانية وذلك في منطقة قطاع تورسكي على اتجاه كراسنوليمانسكي.

أعلن ذلك ألكسندر سافتشوك رئيس المركز الصحفي لمجموعة "وسط"، وقال: "في منطقة قطاع تورسكي على اتجاه كراسنوليمانسكي، تمكنت قواتنا بنيران مدفعيتها من إلحاق الهزيمة بمجموعات اقتحام هجومية من الألوية الآلية 24 و47 و63 تابعة للقوات الأوكرانية".

وأوضح الضابط الروسي، أن خسائر القوات الأوكرانية خلال القتال، بلغت ما يصل إلى 200 عسكري ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة.