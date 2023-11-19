هآرتس: حماس لم تكن تعلم موعد مهرجان نوفا ومروحية إسرائيلية قتلت 364...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 01:26 مساءً - كشف تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن أن تحقيقات المؤسسة الأمنية في إسرائيل تؤكد أن حركة حماس لم يكن لديها علم مسبق بمهرجان نوفا الذي أقيم في السابع من أكتوبر قرب الحدود مع قطاع غزة، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت الصحيفة نقلًا عن مصدر في الشرطة الإسرائيلية أن التحقيقات أوضحت أن مروحية قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي وصلت إلى مكان الحادث، وأطلقت النار على منفذ الهجمات لكنها قتلت بالخطأ عددًا من المشاركين في المهرجان.

كما قال أحد شهود العيان إن القوات الإسرائيلية قتلت بعض الرهائن وإن عناصر الفصائل الفلسطينية عاملتهم بإنسانية ولم يريدوا قتلهم.

وأشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن تحقيق الشرطة الإسرائيلية كشف عن أن الطائرة الحربية الإسرائيلية قصفت الاحتفال مما أسفر عن مقتل 364 مستوطنًا يوم 7 أكتوبر.