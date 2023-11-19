نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعداد للكوارث: توقف الهلال الأحمر الفلسطيني عن العمل لليوم الخامس على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المركز العربي للإستعداد للكوارث التابع للمنظمة العربية للهلال الأحمر، والصليب الأحمر "آركو"، بيان رصد فيه دخول 3 شاحنات محملة بـ129 ألف لتر وقود إلى غزة اليوم.

أيضا ذكر البيان مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة لإغاثة الشعب الفلسطيني لقطاع غزة، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة.

وقد توقفت غرفة عمليات الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة عن العمل لليوم الخامس على التوالي، بسبب عدم توفر الكهرباء ونفاذ الوقود من كافة المولدات وانقطاع المياه، والكهرباء وإنعدام الوقود من كافة مرافق الجمعية في قطاع غزة وأهمها مستشفى الأمل.

فيما توقفت القدرة التشغيليه للإسعاف 16 مركبة من أصل 22، نتيجة انتهاء الوقود وصعوبة التواصل بين مركبات الإسعاف على VHF بسبب عدم توفر الكهرباء لشحن بطاريات الأجهزة اللاسلكية لمدة 36 ساعة.

وألمح البيان إلى توقف خدمة 101 وهو رقم الاتصال بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يرجع نتيجة انقطاع شبكات الاتصال تقريبا، وتم توقف طواقم الإسعاف التابعة للجمعية المتبقية في غزة، المتواجدين في مستشفى المعمداني عن العمل نتيجة قيام قوات الإحتلال بمحاصرة المستشفى بشكل كامل.

كما ذكر البيان أن عدد النازحين في مستشفى الأمل، ومقر الجمعية بخانيونس بلغ عدد 12 ألف نازح، وأنهم دون كهرباء وماء منذ 6 أيام.

وأوضح البيان أن القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا بغزة قتل على أثره أكثر من 200 شخص، أيضا تم تدمير 4 مساجد في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكد البيان أن الصليب الأحمر أعلن أن التقارير تشير لمقتل نحو 1000 فلسطيني خلال آخر 24 ساعة، كما استشهد الصحفيين ساري منصور وحسونة سليم في قصف على مخيم البريج، وهناك مئات الشهداء والجرحى في مجزرتين للاحتلال في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر.

الجدير بالذكر أن البيان أشار إلى أن المدير العام للمستشفيات بغزة صرح أن فريق من منظمة الصحة العالمية سيتجه لمجمع الشفاء لإخراج 32 طفلا من الخدج.

فيما أعلنت الصحة العالمية على وجود 60 ألف إصابة بالتهابات رئوية و35 ألفا بالتهاب الجهاز الهضمي منذ بدء الحرب.