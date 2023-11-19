العالم اليوم - اعتقالات في الضفة الغربية.. والحصيلة الإجمالية بالآلاف

انتم الان تتابعون خبر اعتقالات في الضفة الغربية.. والحصيلة الإجمالية بالآلاف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 نوفمبر 2023 02:17 مساءً - اعتقلت قوات الجيش الإسرائيليّ منذ مساء السبت وحتّى صباح الأحد 70 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم 3 سيدات وصحفيان، وقد تركزت عمليات الاعتقال في مخيم بلاطة ومخيم جنين فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، طوباس، رام الله، الخليل، طولكرم، والقدس، وقلقيلية.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، نحو 2920، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن جرى استدعائهم واعتقالهم لاحقا، ومن اعتقلوا بهدف التحقيق الميداني، وجرى الإفراج عنهم لاحقا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين اثنين خلال عمليات توغل في الضفة الغربية المحتلة صباح الأحد.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص عصام الفايد (46 عاما) وهو من ذوي الهمم عند مدخل مخيم جنين للاجئين.

وأعلنت في وقت لاحق مقتل الشاب عمر اللحام (20 عاما) بعد إصابته برصاص القوات الإسرائيلية في رأسه في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.