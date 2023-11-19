العالم اليوم - استهداف القواعد في سوريا والعراق.. إلى أي مدى ستذهب واشنطن؟

انتم الان تتابعون خبر استهداف القواعد في سوريا والعراق.. إلى أي مدى ستذهب واشنطن؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 نوفمبر 2023 03:24 مساءً - في موجة جديدة من الاستهدافات للقواعد التي تضم قوات أميركية، أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، تنفيذ عدة هجمات يومي السبت والأحد بالصواريخ والمسيرات، على قاعدتي التنف جنوبي سوريا وحرير في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق .

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقع هجوم ثالث على قاعدة حقل كونيكو للغاز بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

حصيلة الهجمات

سلسلة الهجمات تأتي بعد كشف وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، السبت، حصيلة ما تعرضت له قواعدها العسكرية في البلدين من هجمات منذ منتصف الشهر الماضي، التي بلغت 61 هجوما، بواقع 29 في العراق و32 في سوريا.

وأوضحت الوزارة أن الهجمات لم تلحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية، ولم تسفر عن إصابات خطيرة لدى عناصر القوات، مشيرة إلى أن المصابين عادوا لمهامهم.

وكان آخر رد أميركي على هذه الهجمات، الإثنين الماضي، حيث أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن القوات الأميركية نفذت ضربات وصفها بـ"الدقيقة" على منشآت يستخدمها الحرس الثوري الإيراني، وجماعات مرتبطة بطهران، في البوكمال والميادين شرقي سوريا.

تصعيد "مضبوط"

ويرى خبراء أن وتيرة الهجمات التي تتصاعد وبمعدل هجومين يوميا، قد تدفع الولايات المتحدة في النهاية لتوسيع نطاق ردها على الفصائل المسلحة الموالية لطهران في البلدين، وهو ما قد يقود لحرب إقليمية واسعة.

بينما يرى آخرون أن هذه الهجمات رغم كثافتها العددية، فإنها عمليا ليست مؤثرة ولا تمثل تحديا كبيرا وحقيقيا للأميركيين، وهو ما يتجسد من خلال عدم مبالغة واشنطن في رد فعلها عليها.

ويقول مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل حسين لموقع "دوت الخليج":