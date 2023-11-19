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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- "بسبب مجازر غزة".. اليمن تستهدف وتستولى على سفن الكيان الصهيوني وإسرائيل ترد، لا صوت يعلو فوق صوت الصراع العربي الإسرائيلي في قطاع غزة بين جيش الاحتلال وفلسطين.

وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية والفترة الماضية، للبحث عن آخر أحداث فلسطين وإسرائيل، ومعرفة آخر الأوضاع والتطورات.

وفي هذا السياق، انتشرت الأخبار حول اختطاف سفينة إسرائيلية، من جانب جماعة الحوثيين اليمنية واستهداف جميع أنواع السفن الصهيونية التي تعمل لصالح الكيان الصهيوني.

عاجل- "بسبب مجازر غزة".. اليمن تستهدف وتستولى على سفن الكيان الصهيوني وإسرائيل ترد

عاجل- "بسبب مجازر غزة".. اليمن تستهدف وتستولى على سفن الكيان الصهيوني وإسرائيل ترد

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها، وفي هذا السياق توفر كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن اختطاف سفينة إسرائيلية واستهداف آخرين، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

القوات المسلحة اليمنية تعلن إستهداف سفن الكيان الصهيوني

وكشفت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد، عن استهداف جميع أنواع السفن التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعمل لصالح الكيان الصهيوني، ودعت كافة دول العالم لسحب مواطنيهم العاملين عليهم، وتجنب التعامل معهم.

وأشارت القوات المسلحة اليمنية على أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، وجميع السفن التي تشغلها شركات إسرائيلية أو ملكيتها إسرائيلية.

وذلك تضامنًا مع المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية، في ظل ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم بدعم أمريكي، والقيام بالمجازر اليومية والإبادة الجماعية، كما أنه في إطار استجابة لمطالب الشعب اليمني والشعوب الحرة لنجدة غزة.

عاجل- "بسبب مجازر غزة".. اليمن تستهدف وتستولى على سفن الكيان الصهيوني وإسرائيل ترد

الإستيلاء على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

واستولت جماعة الحوثي اليمينة على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر تسمى "جالاكسي ليدر" ويضم متنها 22 شخص والسفية مملوكة لرامي أونجر رجل الأعمال الإسرائيلي، حيث كانت هددت الجماعة باستهداف جميع السفن الصهيونية.

إسرائيل ترد على إختطاف سفينتها

وعلق أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقال: "حادث اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر يعتبر حادث خطير على المستوى العالمي".

وتابع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير إكس وقال: "السفينة ليست إسرائيلية، الحديث عن سفينة انطلقت من تركيا في طريقها إلى الهند وتضم على متنها طاقم دولي دون أي إسرائيلي".

عاجل- "بسبب مجازر غزة".. اليمن تستهدف وتستولى على سفن الكيان الصهيوني وإسرائيل ترد

القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفن الاحتلال

وأصدر يحيي سريع المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي اليمينة بيان رسمي، على أن الجماعة سوف تعمل على استهداف السفن التي يمتلكها أو تعمل لصالح شركات إسرائيلية.

وجاء نص البيان كالآتي: "‏إنطلاقًا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرًا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادية الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة.

تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التالية:-

١. السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني.

٢. السفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية.

٣. السفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

كما تهيب القوات المسلحة اليمنية بجميع دول العالم بالآتي:-

أ. سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

ب. تجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.

ج. إبلاغ سفنكم بالابتعاد عن هذه السفن.