العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاعا جديدا في حصيلة قتلاه داخل غزة

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاعا جديدا في حصيلة قتلاه داخل غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 نوفمبر 2023 07:22 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل عسكرييْن آخريْن في المعارك الدائرة مع حركة حماس داخل قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في العملية البرية حتى الآن إلى 65.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاعا جديدا في حصيلة قتلاه داخل غزة .. في رعاية الله وحفظة