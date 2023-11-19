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العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاعا جديدا في حصيلة قتلاه داخل غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 نوفمبر 2023 07:22 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل عسكرييْن آخريْن في المعارك الدائرة مع حركة حماس داخل قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في العملية البرية حتى الآن إلى 65.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاعا جديدا في حصيلة قتلاه داخل غزة .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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