جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتـ.لى جنوده في العملية البرية على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 07:29 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مق.تل جنديين خلال الحرب في قطاع غزة يوم السبت، ليصل عدد الق.تلى في الهجوم البري إلى 58.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الجنديين القتي.لين هما روي بيبر، 28 سنة، وهو قائد فريق في وحدة ياهالوم التابعة لفيلق الهندسة القتالي، من تسور موشيه. والرقيب بنيامين مئير إيرلي، 21 عاما، من الكتيبة 101 لواء المظليين، من بيت شيمش.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي من وحدة استطلاع لواء المظليين بجروح خطيرة في معركة في شمال غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي عن ارتفاع حصيلة قتلاه، وقال إن العدد ارتفع إلى 380 شخصا بين جنود و ضباط من قواتهم منذ 7 أكتوبر.

كان قد قال مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، الأحد، إن أحداثاً وصفها بـ"المروعة" وقعت في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وكتب تورك عبر منصة X (تويتر سابقًا): "الأحداث المروعة في الساعات الماضية في غزة، بما في ذلك التقارير التي تتحدث عن مغادرة الناس مستشفى الشفاء، وسقوط الكثيرين في مدرسة كانت مأوى تابعاً للأمم المتحدة ومطالبات إسرائيل بمغادرة خان يونس، تؤكد الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار".