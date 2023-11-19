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أحمد جودة - القاهرة - كواليس اختطاف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

عاجل - "خرجت من بورسعيد".. كواليس اختطاف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر (التفاصيل الكاملة)، تتصدر السفينة الإسرائيلية المخطوفة مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث جوجل، على الإعلان عن الاستلام عليها من قبل جماعة الحوثي في اليمن.

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ويبحث عدد كبير من المواطنين الذين يشلغهم الرأي العام العالمي، والصراع العربي الإسرائيلي، عن تفاصيل وكواليس اختطاف السفينة الإسرائيلية من قبل جماعة الحوثيين اليمنية.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، توتر وارتباك كبير داخل الكيان الصهيوني، وكلاهما يخرج علينا بحديث مختلف عن الآخر، بسبب التوتر نتيجة لاختطاف السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر.

عاجل - "خرجت من بورسعيد".. كواليس اختطاف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر (التفاصيل الكاملة)

عاجل - "خرجت من بورسعيد".. كواليس اختطاف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر (التفاصيل الكاملة)

وتتيح بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وفي هذا السياق توفر كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن السفينة الإسرائيلية المختطفة من قبل جماعة الحوثي في اليمن.

إسرائيل تكشف كواليس اختطاف سفينتها

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن كواليس اختطاف سفينة إسرائيلية تسمى "جالاكسي ليدر" في اليمن من قبل جماعة الحوثيين، اوضحت التفاصيل الكاملة عن السفينة الإسرائيلية المختطفة.

حيث قالت وسائل الإعلام العبرية، أن السفينة غادرت من ميناء بورسعيد قبل 4 أيام من اختطافها، كانت تتجه نحو الجنوب عبر البحر الأحمر باتجاه دولة الهند.

كما أوضحت صحفية يديعوت أحرونوت العبرية أن السفينة جالاكسي ليدر تحمل علم جزر البهاما وغادرت من ميناء بورسعيد في مصر قبل 4 أيام في طريقها إلى الجنوب بالبحر الأحمر.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن السفينة الإسرائيلية المختطفة من جانب جماعة الحوثي في اليمن، تم اقتيادها إلى ميناء الصليف في الجديد باليمن.

عاجل - "خرجت من بورسعيد".. كواليس اختطاف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر (التفاصيل الكاملة)

قيادي حويثي يكشف عن وجود إسرائيليين على متن السفينة المختطفة

وكشف قيادي من أحد قيادات جماعة الحوثيين في اليمن، عن نبأ من قليل عبر وسائل الإعلام، عن هوية الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة الإسرائيلية المختطفة.

وأكد أن من خلال التحقيقات تم الكشف وجود إسرائيليين بجنسيات أخرى على متن السفينة التي تم الاستيلاء عليها في البحر الأحمر.

القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفن الكيان الصهيوني

وأفادت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد عن استهدافها جميع أنواع السفن التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعمل لصالح الكيان، وناشدت الجميع بعدم التعامل معهم وتجنب التعامل معهم، وذلك تضامنًا مع المجازر والإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة، واستجابة لمطالب الشعب اليمني والشعوب الحرة لنجدة قطاع غزة.

واستولت جماعة الحوثيين اليمينة على السفينة الإسرائيلية المختطفة جالاكسي ليدر اليوم الأحد، وتضم على متنها 22 شخص، ويعود امتلاك السفينة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر صاحب شركة أونجر هولدينج LTD، ومؤسس شركة Ray shipping LTD من أكبر الشركات من مستوري السيارات في إسرائيل.

عاجل - "خرجت من بورسعيد".. كواليس اختطاف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر (التفاصيل الكاملة)

جيش الاحتلال يرد على خطف السفينة الإسرائيلية

وخرج أفيخاي أدرعي المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلي معلقًا على اختطاف سفينة إسرائيلية، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي الشهير إكس تويتر سابقًا.

وكتب أفيخاي أدرعي: "حادث اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر، يعتبر حادث خطير على المستوى العالمي"، أشار: "السفينة ليست إسرائيلية، هي انطلقت من تركيا في طريقها إلى الهند وتضم طاقم دولي دون أي إسرائيلي".

معلومات عن السفينة الإسرائيلية المختطفة