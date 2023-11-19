الجيش الروسى: اعتراض صاروخين وتدمير 31 طائرة أوكرانية بدون طيار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 08:27 مساءً - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، بأن أنظمة الدفاع الجوى الروسية اعترضت صاروخين أوكرانيين ودمرت 31 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية

وأشارت الوزارة -فى بيأنها اليومى عن تطورات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن الجيش الروسى نجح فى استهداف مستودعات الذخيرة أوكرانية فى منطقتى كيروفوجراد وكييف خلال اليوم الماضي، كما قام بتدمير منشأة لتخزين وقود الطائرات فى مطار كاناتوفو فى منطقة كيروفوجراد، وذلك ضمن هجمات متفرقة بالطائرات والصواريخ والمدفعية الروسية فى 111 منطقة أوكرانية.

وفى كراسنى ليمان، ذكر البيان أن القوات الروسية هزمت مجموعات هجومية من ثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للجيش الأوكرانى فى منطقة قطاع تورسكى فى اتجاه كراسنى ليمان، مشيرا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 200 جندى ومركبتين مدرعتين و3 شاحنات صغيرة.

وفى خاركيف، أفاد البيان أن القوات الروسية وجهت ضربات نارية إلى 5 ألوية أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل 70 جنديا أوكرانيا ومركبتين عسكريتين.

وفى خيرسون، أشار البيان إلى أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا فى اتجاه خيرسون خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير مركبتين ومدفعين هأوتزر من طرازين مختلفين.

وفى اتجاه دونيتسك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكرانى تجأوزت 240 جنديا بين قتيل وجريح، حيث صد الجيش الروسى 6 هجمات أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن تدمير دبابة أوكرانية وعربة مشاة قتالية وعربتين عسكريتين ومدفع هأوتزر.

وفى جنوب دونيتسك، أفاد البيان القوات بأن الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 145 جنديًا حلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى عربتين عسكريتين، ونظام مدفعى ذاتى الدفع بولندى الصنع من طراز "كراب".

وفى اتجاه زابوريجيا، ذكر بيان الدفاع الروسية أن الجيش الروسى قصف قوة بشرية من 4 ألوية أوكرانية بنيران الطيران والمدفعية خلال اليوم الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 جندى أوكراني، وتدمير 3 مركبات قتالية مدرعة، و11 سيارة عسكرية، بالإضافة إلى مدفع هأوتزر وأحد.