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أحمد جودة - القاهرة - اختطاف جماعة الحوثي اليمنية لسفينة إسرائيلية.. اعرف القصة كاملة

جماعة الحوثي اليمنية، السفينة الإسرائيلية.. في ظل تاريخ طويل من التحديات والانتصارات، يظل الشعب العربي وفيًا لقيمه ومثله، حيث تتجسد قوتهم في التلاحم والتضامن، محققين بذلك إرثًا يستند إلى العروبة والإخلاص الوطني، وفي حادثة ليست الفريدة من نوعها وليست غريبه على شعب لطالما أحب الحرية ودافع عن الحقيقة والعدل بروحه، تأتي ضربة البلد الشقيق اليمن موجهة للكيان المحتل إسرائيل ردًا على المجازر الدائرة في قطاع غزة وفي حق الإخوة الأشقاء الفلسطينيين، وليست هذه ردة الفعل الأولى من قبل المجتمع العربي، بل تعد هذه واحدة من الردود التي فعلتها مختلف الدول ممثلة في الحكومات والشعوب لتكون الأمة العربية بذلك كالروح الواحدة في الجسد الواحد.

اختطاف جماعة الحوثي اليمنية لسفينة إسرائيلية.. اعرف القصة كاملة

وفي هذا المقال، ستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول استيلاء جماعة الحوثي اليمنية على سفينة إسرائيلية.

اختطاف سفينة إسرائيلية من قبل جماعة الحوثي اليمنية

قامت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر، بالاستيلاء على سفينة إسرائيلية يطلق عليها «جالاكسي ليدر» تضم على متنها 22 شخص، وهي سفينة شحن مملوكة لبريطانيين ويديرها يابانيون في البحر الأحمر، وقادها الحوثيون إلى السواحل اليمنية، جاء ذلك تنفيذًا لما هددت به جماعة الحوثي اليمنية في وقت سابق من استهداف السفن الإسرائيلية ردًا على ما تقوم به إسرائيل من مجازر وانتهاكات بحق الإخوة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وهددت جماعة الحوثي اليمنية بأنها ستقوم باستهداف كافة السفن التابعة لإسرائيل، وذلك تضامنًا مع القضية الفلسطينية العربية واستجابة لمطالب الشعب اليمني، نتيجة لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم، حيث قالت في بيان لها "سنقوم باستهداف جميع أنواع السفن، سواء تلك التي تحمل علم إسرائيل، أو التي تشغلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".

تهديد ناري من جماعة الحوثي اليمنية

وفي هذا السياق، أصدر المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي اليمنية، يحيي سريع، بيان رسمي كشف خلاله أن الجماعة سوف تعمل على استهداف السفن التي يمتلكها أو تعمل لصالح شركات إسرائيلية.

وجاء نص البيان كالآتي: "‏إنطلاقًا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرًا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادية الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التالية: (السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، السفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، السفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية).

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كما ناشد المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي اليمنية، جميع دول العالم بسحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم تلك السفن، وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها، وكذلك إبلاغ سفنها بالابتعاد عن هذه السفن.