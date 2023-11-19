نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاعا جديدا في حصيلة قتلاه داخل غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقتل عسكرييْن آخريْن في المعارك الدائرة مع حركة حماس داخل قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في العملية البرية حتى الآن إلى 65.

وواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية والمدفعية على قطاع غزة لليوم الـ 44، وسط اشتباكات عنيفة بين الفصائل وقوات الجيش المتوغلة في عدة محاور بالقطاع بينها حي الزيتون ومخيم جباليا.

وحسب مصادر فلسطينية، فقد استهدفت المقاتلات والمدفعية الإسرائيلية، منذ ساعات منتصف الليل حتى فجر اليوم الأحد، عدة مواقع في قطاع غزة، بما فيها المراكز الصحية والمدارس التابعة لوكالة "أونروا".

ونفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات وأحزمة نارية عنيفة في شمال قطاع غزة، في منطقة تل الزعتر ومحيط المستشفى الإندونيسي ومخيم جباليا ومحيط مقبرة بيت لاهيا ومنطقة قليبو، فيما استهدف قصف مدفعي مسجد الأمين محمد والمنازل المجاورة متسببا في إصابات ودمار في المكان.