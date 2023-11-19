نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز الثقافي الأمريكي يحتفل بختام الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل المركز الثقافي الأمريكي بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بختام الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، بعد أسبوع ناجح من ورش العمل وحلقات النقاش قدمت لآلاف المشاركين عبر الإنترنت وبشكل شخصي في القاهرة والاسكندرية والمنصورة عن بيئة ريادة الأعمال في الولايات المتحدة ومصر، وتمكين الشباب، والاستعداد للاستثمار، وفرص ريادة الأعمال للسيدات، في الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر.

أثناء حفل الختام، شارك 16 فريقًا في مسابقة "هاكاثون" لعرض أفكارهم حول الحلول العملية والمستدامة للتحديات البيئية والاجتماعية، وقد تم تتويج فريق المركز الأول "قطفة" بجائزة الابتكار البيئي بسبب الحلول التي قدمتها الشركة الناشئة في مجال حفظ الأغذية وتقليل الهدر من خلال حلول مبتكرة بين التكنولوجيا والطلاءات الطبيعية من أجل مستقبل أكثر استدامة.

أما بالنسبة للابتكار المجتمعي، فقد فاز كلا من "حلة وصل"، وهي مبادرة طبخ مجتمعية تهدف إلى مساعدة الناس على التواصل من خلال الطهي، و"طفلي"، وهي مبادرة تسعى لتوجيه الفئة المستهدفة لأسس التربية السليمة، وتحسين العلاقة بين الآباء والأبناء والحد من الفجوة الفكرية بين الجيلين.

وفي كلمته الختامية، قال الوزير المستشار للشؤون الثقافية والإعلامية روبن هاروتونيان: "التزامنا الأمريكي تجاه الجيل القادم من صناع التغيير في مصر هو التزام عميق للغاية، فمنذ عام 1978، ساهمت الحكومة الأمريكية بأكثر من 30 مليار دولار لأعمال التنمية في مصر، وهو ما يعد واحدًا من أهم التزامات المساعدة لأي دولة في العالم."

كما تحدث عن الفرص المتاحة لرواد الأعمال المصريين في مؤتمر "سليكت يو إس إيه"، الذي يقام سنويا في واشنطن، قائلًا: "بمجرد قيام رواد الأعمال المصريين بتأسيس أعمالهم في السوق المصرية، يمكننا مساعدة أولئك الذين يرغبون في التوسع من خلال الاستثمار في الولايات المتحدة،ومن خلال التواجد في بيئة ريادة الأعمال في الولايات المتحدة، يمكن للشركات المصرية الشابة والمبتكرة أن تكتسب فرصة الوصول إلى أكبر مصدر لرأس المال الاستثماري في العالم. ويهدف مؤتمر

وأوضح أن المؤتمر السنوي في واشنطن العاصمة، المقرر عقده في يونيو المقبل، يهدف إلى مساعدة المستثمرين المحتملين في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم.

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