نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوتيريش: حصيلة القتلى في قطاع غزة "مذهلة وغير مقبولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن أعداد الضحايا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "مذهلة وغير مقبولة".

وقال غوتيريش في بيان نُشر على موقع للأمم المتحدة الالكتروني: "هذه الحرب تتسبب في عدد مذهل وغير مقبول من الضحايا المدنيين كل يوم، بما في ذلك النساء والأطفال. يجب أن يتوقف هذا. وأكرر دعوتي إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وأضاف: "أشعر بصدمة عميقة إزاء قصف مدرستين تابعتين للأونروا في قطاع غزة في أقل من 24 ساعة. لقد قُتل وأصيب العشرات من الأشخاص، الكثير من النساء والأطفال، أثناء محاولتهم البحث عن ملجأ في مباني الأمم المتحدة".

وأعرب الأمين العام عن امتنانه للسلطات القطرية على "كل جهود الوساطة".

وسقط 200 شخص بين قتيل وجريح في قصف القوات الإسرائيلية لمدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة والتي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمال غزة. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مدرسة تل الزعتر التي تأوي نازحين شمال قطاع غزة، وخلفت قتلى وجرحى.

وتقود قطر وساطة بين إسرائيل و"حماس" في ملف الرهائن الذين اختطفتهم الحركة خلال هجومها في السابع من أكتوبر والذي أشعل فتيل الحرب الحالية بين الطرفين.