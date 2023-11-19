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أحمد جودة - القاهرة - لتعزيز الجيش الإسرائيلي في غزة.. أميركا ترسل سيارات إسعاف مدرعة

في إطار الأحداث الحالية في منطقة الشرق الأوسط وما تقدمه أمريكا برئاسة الرئيس الأميركي جو بايدن، لإسرائيل من دعم عسكري ومادي، قامت أمريكا بتزيد الكيان المحتل إسرائيل بشحنة جديدة من المساعدات.

وفي هذا السياق، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول آخر مساعدات أمريكا لإسرائيل بشأن الهجوم على قطاع غزة.

لتعزيز الجيش الإسرائيلي في غزة.. أميركا ترسل سيارات إسعاف مدرعة

أمريكا تستمر في دعم ومساعدة إسرائيل

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر، أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتزويد تل أبيب بشحنة سيارات إسعاف مدرعة لدعم عمليات الجيش في قطاع غزة، مبينة أن السيارات ذات مواصفات عالية تسمح لها بالعمل إلى جانب قوات الأمن.

وأوضحت الهيئة، أن شحنة سيارات الإسعاف المدرعة سوف تكون مخصصة لتصاحب الجيش خلال عملياته في قطاع غزة.

ومن الجدير بالذكر، قام مجلس النواب الأميركي في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالموافقة على طلب إدارة الرئيس جو بايدن بتخصيص 14.3 مليار دولار مساعدات لإسرائيل، وأغلب تلك المساعدات هي مساعدات عسكرية.

إسرائيل تستمر في مهاجمة قطاع غزة

وفي ذات السياق، لا تزال إسرائيل مستمرة في القصف على قطاع غزة بشكل غير مسبوق مستخدمة في ذلك شتى الطرق والأسلحة المحرمة دوليًا مما تسبب في مقتل آلاف الضحايا الفلسطينيين من النساء والأطفال والمسنين الذين ليس لهم ذنب سوى الصمود والعيش على أرضهم المسلوبة بغير حق.

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جاء ذلك ردًا على الهجوم الذي شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص غالبيّتهم مدنيّون قضوا بمعظمهم في اليوم الأوّل للهجوم، وفق السلطات الإسرائيليّة، حيث توعّدت الدولة العبريّة حماس بـ "القضاء" عليها، وتشنّ حملة قصف جوّي ومدفعي كثيف، وبدأت عمليّات برّية اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما تسبّب بمقتل أكثر من 12300 شخص في قطاع غزّة غالبيّتهم مدنيّون، وفق الأرقام الصادرة عن حكومة حماس، وبين القتلى أكثر من خمسة آلاف طفل و3300 امرأة.