نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأرجنتين تنتخب خافيير ميلي رئيسا لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز، "فيليب بيرن لاسير" المرشح الليبرالي خافيير ميلي في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين الأحد وحقق فيها مفاجأة كبيرة بحصوله على 55،95% من الأصوات وفق ما أظهرت نتائج جزئية رسمية.

وحصل منافسه وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا على 44،04% بعد فرز 86% من الأصوات، وقد أقر بهزيمته قائلا إنه اتصل بميلي لتهنئته.

وقال ماسا «واضح أن النتائج لم تكن ما أملنا به، وتحدثت مع خافيير ميلي لتهنئته وأتمنى له التوفيق لأنه الرئيس الذي انتخبته غالبية الأرجنتينيين للسنوات الأربع المقبلة».

صوّت الأرجنتينيون الأحد في دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية تنافس فيها الليبرالي ميلي والوسطي ماسا، وسط توترات نادرا ما عرفت البلاد لها مثيلا منذ عودة الحكم الديموقراطي قبل أربعين عاما.