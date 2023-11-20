نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزة.. آخر تطورات استهداف المستشفى الإندونيسي بالرصاص وقصف محيطه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهدفت عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، المستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة بالرصاص الحي بشكل مباشر، والقذائف المدفعية في محيطه.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالجرحى، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال محيط المستشفى بشكل عنيف".

وأضافت "أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة بينهم طبيب"، وحسب شهود العيان، أدى القصف الإسرائيلي إلى "انقطاع الكهرباء عن المستشفى بعد توقف مولداته عن العمل".

وأشارت الوكالة إلى قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع أيضا كما تم قصف منزل عائلة الحسنات بحي الدرج في مدينة غزة بعدة صواريخ، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين نقلوا إلى المستشفى الإندونيسي.

وشن الطيران الإسرائيلي ليل الأحد/الاثنين، سلسلة غارات مكثفة في شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "طائرات الاحتلال الحربية قصف بعشرات الصواريخ محيط مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس، ما أدى لارتقاء عشرات المواطنين أغلبهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين، إضافة إلى غارة على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس".

وفي مدينة غزة، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، إضافة إلى قصف آخر في حي الصبرة، فيما أن عشرات المواطنين مازالوا تحت الركام في ظل الأوضاع الجوية الماطرة وصعوبة وصول طواقم الدفاع المدني والإسعاف"، وفق "وفا".

وتواصل إسرائيل لليوم الـ44 شن حرب مدمرة على غزة؛ خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، حسب بيانات رسمية فلسطينية، وسط دعوات لفتح تحقيق دولي في الهجمات والجرائم الإسرائيلية، ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.