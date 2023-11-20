العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في معارك شمال غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 07:22 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جنديين إسرائيليين جديدين في المعارك الدائرة في شمال غزة، ليرتفع إجمالي عدد قتلاه منذ بدء العملية العسكرية البرية في غزة إلى 67 قتيلا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجنديين القتيلين ينتميان للكتيبة 890.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس الأحد، مقتل عسكرييْن في المعارك الدائرة مع حركة حماس داخل قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه يوم الأحد فقط إلى 7 لترتفع الحصيلة الإجمالية المعترف بها إلى نحو 65 قتيلا منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع يوم 27 أكتوبر الماضي.

وبمقتل الجنديين اللذين أعلن عنهما اليوم الاثنين، يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى، الذين سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسمائهم، 387 قتيلا منذ بدء هجوم حماس على مناطق غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

في المقابل، تقول حركة حماس والفصائل الفلسطينية في غزة إن خسائر الجيش الإسرائيلي في المعارك الدائرة في غزة أكبر من ذلك بكثير، مما يعلن عنه.