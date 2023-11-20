نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول اللجنة الوزارية العربية الإسلامية إلى الصين لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية إلى العاصمة الصينية بكين بقيادة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

ويشارك في اللجنة أيضا وزراء الخارجية الأردني والفلسطيني والمصري وأمين منظمة التعاون الإسلامي.

وتعمل تلك اللجنة على بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على قطاع غزة، التي اشتعلت في السابع من أكتوبر إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلة في غلاف غزة، ما أدى إلى مقتل 1200 شخص.