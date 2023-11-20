نيجيريا تطلق سراح 4068 سجين لتخفيف اكتظاظ السجون

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 08:27 صباحاً - أطلقت نيجيريا سراح 4068 سجينا، من أجل تخفيف اكتظاظ السجون في البلاد، وكذا لعدم قدرة هؤلاء المعتقلين على دفع غراماتهم، بحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الداخلية أجيبولا أفونجا، وفق وكالة الأخبار المورتانية.

وأوضح المسؤول النيجيري في تصريحه، أن وزير الداخلية ألغى غرامات يبلغ حجمها المالي الإجمالي حوالي 651 ألف يورو، مضيفا أن ذلك يأتي ضمن إطار "عملية لتخفيف اكتظاظ السجون التي دعا إليها الرئيس" بولا أحمد تينوبو.

وكان تينوبو قد أعلن في وقت سابق رغبته في إدخال ممارسات جديدة على نظام السجون في البلاد، من خلال "تفعيل تدابير لا تحتجز الحرية".

وتنتقد الأمم المتحدة اكتظاظ السجون في نيجيريا، والذي بلغت نسبته 147% بسبب الاحتجاز السابق للمحاكمة، حيث ينتظر المعتقلون أحيانا عدة سنوات قبل محاكمتهم.