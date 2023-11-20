حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 09:28 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جنديين إسرائيليين خلال المعارك في قطاع غزة، وذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وكان نشب حريق في محيط المستشفى الإندونيسي في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على شمال قطاع غزة، وفقا لما أعلنته قناة "الجزيرة".

وأفاد مراسل الجزيرة، بانقطاع الكهرباء عن المستشفى الإندونيسي بعد توقف مولداته عن العمل نتيجة القصف الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه نشبت اشتباكات بين المقاومة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا في الضفة الغربية.