العالم اليوم - مؤسسة الخليج للاستثمار تستحوذ على حصة في مجموعة بايبكير

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 10:19 صباحاً - أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار، ومقرها الكويت، الاثنين، أنها استحوذت على حصة أقلية كبيرة في مجموعة بايبكير غروب القابضة وهي مزود رئيسي لخدمات فحص خطوط الأنابيب.

وقال بيان مشترك لمؤسسة الخليج ومجموعة بايبكير، ومقرها الإمارات، إن الصفقة اكتملت في أبوظبي في 15 نوفمبر دون التطرق لتفاصيل بشأن حجم الحصة ولا قيمة الاستثمار.

ومؤسسة الخليج للاستثمار هي مؤسسة مالية مملوكة بالتساوي للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتم تأسيسها بغرض تعزيز التعاون والنمو في أنحاء المنطقة.

وقالت بايبكير، التي تقوم بفحص خطوط أنابيب الغاز والنفط بأسطول كبير من المعدات وحلول برمجيات الذكاء الاصطناعي التنبؤية، إنها ستستفيد من ضخ رأس مال مؤسسة الخليج للتوسع دوليا خاصة في السوق الأميركية.

وقال خالد الشامي رئيس مجلس إدارة بايبكير في البيان "نحن متحمسون لدخول مرحلة جديدة في نمو شركتنا بالشراكة مع مؤسسة الخليج للاستثمار لمواصلة تطوير التكنولوجيا ولعب دور حاسم في دعم عملائنا في التوصيل الآمن للطاقة".