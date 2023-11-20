العالم اليوم - فيرتيغلوب تسلم أول شحنة أمونيا منتجة بالطاقة المتجددة عالميا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - أعلنت شركة "فيرتيغلوب"، الاثنين، عن تسليم أول شحنة من الأمونيا المُنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وفقاً لمعيار اعتماد الشهادة الدولية للاستدامة والكربون "ISCC PLUS".

وقالت "فيرتغلوب"، وهي شراكة استراتيجية بين "أدنوك" "أو سي آي غلوبال"، أن شحنة الأمونيا تم إنتاجها في منشآت الشركة في مصر عن طريق الهيدروجين المصنع بالمحلل الكهربائي التجريبي الخاص بمشروع مصر للهيدروجين الأخضر.

وأضافت أنه سيتم استخدام الأمونيا لإنتاج رماد الصودا الصناعية الذي يولّد انبعاثات قريبة من الصفر، ويشكل المادة الخام الرئيسية المستخدمة في عملية إنتاج مسحوق الغسيل الذي تصنعه شركة "يونيليفر".

وتم تسليم الشحنة التي تعد الأولى من نوعها في العالم إلى شركة "توتيكورين للكيماويات والأسمدة المحدودة" (TFL)، حيث سيتم استخدامها لإنتاج رماد الصودا لصالح شركة "هندوستان يونيليفر" (HUL) في الهند التابعة لمجموعة "يونيليفر".

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب وشركة "أو سي آي جلوبال": "تتمتع الأمونيا المُنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بقدرات كبيرة على إزالة انبعاثات الكربون من القطاعات الصناعية والمساهمة في تحقيق الانتقال العالمي في قطاع الطاقة".

يذكر أن "فيرتيغلوب" تعمل على تطوير العديد من المشاريع في مجال الاستدامة، بما يشمل مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر، بالشراكة مع "سكاتيك" النرويجية (Scatec)، و"أوراسكوم للإنشاءات"، و الشركة المصرية لنقل الكهرباء و الصندوق السيادي المصري، حيث سيكون المشروع عند اكتماله قادراً على إنتاج ما يصل إلى 15 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر كمادة خام أولية تستخدم لإنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن سنوياً من الأمونيا المُنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في منشآت "فيرتيغلوب" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone) في مصر.

كما تشمل مبادرات الشركة الأخرى منشاة لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بقدرة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً في منطقة "تعزيز"، والمشروع التجريبي لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون في مصنع "فرتيل" في الإمارات، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الإمارات.