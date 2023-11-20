العالم اليوم - وزير الصحة المصري: أطفال غزة الخدج يصلون مصر اليوم

انتم الان تتابعون خبر وزير الصحة المصري: أطفال غزة الخدج يصلون مصر اليوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - قال وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار لسكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، إن 32 طفلا من الأطفال الفلسطينيين الخدج يرجح وصولهم اليوم الأراضي المصرية.

وأوضح عبد الغفار، في تصريحات خاصة بسكاي نيوز عربية، أن السلطات الصحية في مصر وضعت كل الترتيبات لاستقبال هؤلاء الأطفال، مشيرا إلى أنه سيكون في استقبالهم بمعبر رفح البري، وفقا لما ذكره مراسلنا.

وأضاف وزير الصحة المصري إن مستشفيات شمال سيناء والمحافظات القريبة منها وعددا من محافظات القاهرة تستقبل الجرحى والمصابين الفلسطينيين وتقدم لهم كافة أوجه الرعاية الصحية سواء كانوا من جرحى القصف الإسرائيلي أو من أصحاب الأمراض المزمنة والسرطان.

وشهد الجانب المصري من معبر رفح، أمس الأحد، استعدادات لاستقبال الأطفال الخدج الذين تم إجلاؤهم من مستشفى الشفاء في غزة، لنقلهم إلى المستشفيات المصرية في حالة الحاجة لذلك، وفقا لحديث مدير ‏الهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء خالد زايد لموقع "دوت الخليج".

طائرة خاصة لمصر

الجدير بالذكر أن مسؤولا طبيا في مصر كشف لموقع "دوت الخليج"، عن صدور توجيهات رسمية برفع درجة الاستعداد لاستقبال الأطفال المبتسرين من داخل قطاع غزة، الاثنين، وعلاجهم داخل المستشفيات المصرية.

وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يُشرف وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، على عملية نقل الأطفال عبر طائرة خاصة للحالات الحرجة والتي يصعب نقلها داخل سيارات الإسعاف.

وشدد على أنه جرى تخصص قسم كامل للأطفال الخدج القادمين من غزة بأحد مستشفيات محافظة شمال سيناء، حيث سيجري علاجهم.