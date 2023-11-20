العالم اليوم - اتفاقية لتبادل العملات بين السعودية والصين بـ50 مليار يوان

انتم الان تتابعون خبر اتفاقية لتبادل العملات بين السعودية والصين بـ50 مليار يوان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - وقع البنك المركزي السعودي ونظيره الصيني، اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات، بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان (حوالي 7 مليارات دولار)، بحسب بيان نشره المركزي السعودي، الاثنين.

وذكر البيان الذي نشر على الحساب الرسمي للمركزي السعودي على منصة "إكس"، أن "الاتفاقية تأتي في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر اتفاقية لتبادل العملات بين السعودية والصين بـ50 مليار يوان .. في رعاية الله وحفظة