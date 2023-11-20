العالم اليوم - بعد إقالته من OpenAI.. ألتمان يلتحق بمايكروسوفت

انتم الان تتابعون خبر بعد إقالته من OpenAI.. ألتمان يلتحق بمايكروسوفت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - سينضم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة OpenAI، إلى مايكروسوفت، لقيادة فريق بحث جديد للذكاء الاصطناعي، بحسب ما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا نادالا.

قال نادالا على منصة التواصل الاجتماعي "X، تويتر سابقا": إن ألتمان ورئيس OpenAI السابق ورئيس مجلس الإدارة غريغ بروكمان، إلى جانب زملاء آخرين، سينضمون إلى مايكروسوفت لقيادة فريق بحث متقدم جديد للذكاء الاصطناعي.

استثمرت شركة التكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت مليارات الدولارات في OpenAI ولديها شراكة تكنولوجية وثيقة معها.

وقال نادالا: "إننا نتطلع إلى التحرك بسرعة لتزويدهم بالموارد اللازمة لنجاحهم ... نحن ملتزمون بشراكتنا مع OpenAI ولدينا ثقة في خارطة طريق منتجاتنا، وقدرتنا على مواصلة الابتكار في كل ما أعلناه لمواصلة دعم عملائنا وشركائنا".

كان ألتمان يقود OpenAI منذ عام 2019. وأعلن مجلس إدارة الشركة في وقت متأخر من الجمعة أنه سيقيل ألتمان ويستبدله على أساس مؤقت برئيسة التكنولوجيا ميرا موراتي. وجاء في المنشور أن ألتمان "لم يكن صريحًا دائمًا في اتصالاته مع مجلس الإدارة".

وأوضح مجلس إدارة الشركة في بيان أن "رحيل ألتمان يأتي بعد عملية مراجعة أجراها مجلس الإدارة خلصت إلى أنه لم يكن دائما صريحا مع مجلس الإدارة ما أعاق قدرته على الوفاء بمسؤولياته"، مشيرا إلى أن المجلس "لم يعد لديه الثقة في قدرة سام على إدارة أوبن إيه آي".

أصبحت OpenAI، التي أشارت تقرير إلى أنها كانت تجري محادثات في الآونة الأخيرة لبيع أسهم الموظفين للمستثمرين بتقييم قدره 86 مليار دولار، اسمًا مألوفًا هذا العام بعد إطلاق روبوت الدردشة الخاص بها ChatGPT، في أواخر عام 2022. ويتيح ChatGPT للمستخدمين كتابة استعلامات نصية بسيطة والحصول على إجابات يمكن أن تؤدي إلى محادثات أكثر تعمقًا.