العالم اليوم - روسيا تواصل تصدرها قائمة موردي النفط للصين في أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر روسيا تواصل تصدرها قائمة موردي النفط للصين في أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 01:22 مساءً - حافظت روسيا على مركزها كأكبر مورد للنفط إلى الصين في أكتوبر، بحسب ما أظهرته بيانات الاثنين، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام الروسي مع مواصلة السعودية خفض الإمدادات.

وورد في بيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين أن إجمالي واردات الصين من روسيا، بما في ذلك الإمدادات عبر خطوط الأنابيب وشحنات بحرية، بلغ 8.54 مليون طن متري أو 2.01 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي.

لكن الشحنات الروسية واصلت الاتجاه الهابط المسجل في الشهر السابق، إذ تراجعت 5.6 بالمئة مقارنة بمستوى سبتمبر عند 2.13 مليون برميل يوميا.

وسجل إجمالي الشحنات من السعودية 6.64 مليون طن أو 1.56 مليون برميل يوميا ليتقلص 16.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وهبطت أيضا واردات الصين من الخام السعودي على مدى الشهرين المنصرمين، فتراجعت مستويات أكتوبر 2.5 بالمئة مقارنة بسبتمبر.

ورفعت السعودية مجددا أسعار البيع الرسمية للعملاء الآسيويين في أكتوبر لتواصل نسق تسعير صاعد يجري تطبيقه منذ يونيو. ودفع هذا المصافي الصينية إلى طلب إمدادات أقل والبحث عن بدائل أقل ثمنا من سوق المعاملات الفورية.

وسيستمر خفض الرياض الإنتاج من طرف واحد بواقع مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، وتعهدت موسكو أيضا بتمديد خفض الصادرات بواقع 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.