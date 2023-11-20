العالم اليوم - ألمانيا: إفريقيا يمكنها الاعتماد علينا في إنتاج الهيدروجين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 01:22 مساءً - قال المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين إن إفريقيا يمكنها الاعتماد على ألمانيا في الاستثمار المبكر في إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي ستحتاج ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، لاستيراد كميات كبيرة منه لتحقيق الحياد الكربوني.

وقال شولتس قبيل انعقاد مؤتمر مجموعة العشرين "الاتفاق مع أفريقيا" في برلين، والذي سيجمع رؤساء دول أكثر من اثنتي عشرة دولة أفريقية "يتطلب إنتاج الهيدروجين استثمارا كبيرا في البداية، لذا يجب أن يكون هناك إشارات لتعاون طويل الأمد ودائم".

وأضاف "يهدف مؤتمر الاتفاق مع إفريقيا إلى إرسال رسالة مفادها يمكنكم الاعتماد على ألمانيا كشريك".

ورغم أن إفريقيا مسؤولة عن أقل من 10 بالمئة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية؛ لكنها تعتبر القارة الأقل قدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

وتوقعت دراسة مركز سياسات المناخ الإفريقي أن تتراوح تكاليف خسائر وأضرار تغير المناخ في "القارة السمراء" بين 290 إلى 440 مليار دولار.