حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربيةشنت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الإثنين، حملة دهم واعتقالات واسعة في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت عشرات المواطنين الفلسطينيين، بينهم طالبة جامعية.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، شنت قوات العدو عمليات دهم عشرات المنازل في مدينة الخليل وفتشتها، واعتقلت نحو 21 مواطناً.

وفي بيت لحم؛ اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين على الأقل بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي أريحا، اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين خلال اقتحام قوات العدو لمدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، حيث استهدف المقاومون قوات العدو بعبوة ناسفة محلية الصنع في حي كتف الواد بمدينة أريحا، وأطلقوا الرصاص باتجاه قوات العدو في مخيم عقبة جبر، واعتقلت قوات العدو شابا بعد إصابته بالرصاص في حي كتف الواد.

وفي رام الله؛ اعتقلت قوات العدو، الطالبة في جامعة بيرزيت دانيا حناتشة، بعد مداهمة منزل ذويها في منطقة رام الله التحتا، كما اقتحمت قوات العدو حي أم الشرايط بمدينة البيرة، واعتقلت شاباً من منزله في الحي.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات العدو الأسير المقدسي المحرر محمد زغير، بعد دهم وتفتيش منزله بالقدس المحتلة وتخريب محتوياته، كما داهمت قوات العدو منزل الصحفي المعتقل عبد العفو بسام زغير وفتشته وخرّبت في محتوياته وعاثت فيه خرابا.

وفي طوباس، اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات العدو عقب اقتحامها مخيم الفارعة وقرية وادي الفارعة جنوب طوباس، وأصيب على إثرها شاب برصاص قوات العدو في قدمه.

وفي نابلس؛ اقتحمت قوات العدو بلدة قريوت جنوب نابلس، وشنت حملة دهم وتفتيش للمنازل وتخريب محتوياتها، واعتقلت عدة شبان.

وفي طولكرم؛ اعتقلت قوات العدو والد المطارد تامر عصام فقها بعد مداهمة منزله في ضاحية شويكة شمال طولكرم، واقتحمت قوات العدو مقر مجلس الخدمات المشترك في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، واعتقلت جميع عمال قطاع غزة المتواجدين فيه بعد الاعتداء عليهم.