العالم اليوم - اتحاد البترول الياباني يتوقع تمديد خفض إنتاج النفط من أوبك+

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 03:24 مساءً - قال رئيس اتحاد صناعة البترول في اليابان، شونيتشي كيتو، الاثنين، إنه يتوقع من أوبك+ تمديد خفض الإمدادات بعد ديسمبر لدعم أسعار النفط.

وذكر كيتو في مؤتمر صحفي: "على الأقل، تخفيضات الإنتاج الحالية يُحتمل أنها ستستمر"، بما في ذلك تخفيضات الإنتاج الإضافية من السعودية وروسيا، مشيرا إلى أن السعودية تريد إبقاء أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل.

وأضاف "لا نعلم إذا ما كانت سُتفرض تخفيضات إنتاج أكبر".

وتعهدت السعودية وروسيا ودول أخرى أعضاء في أوبك+ بأن يكون إجمالي خفض إنتاج النفط بواقع 5.16 مليون برميل يوميا أو حوالي خمسة بالمئة من إجمالي الطلب العالمي على النفط في سلسلة من الخطوات التي بدأت في أواخر 2022. وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميا من جانب أوبك+ وتخفيضات طوعية إضافية من السعودية وروسيا.

وقالت ثلاثة مصادر من أوبك+ لوكالة رويترز إن من المقرر أن يدرس التحالف ما إذا كان سيفرض تخفيضات نفط إضافية حينما يجتمع في 26 نوفمبر، وذلك بعد تراجع أسعار الخام بنحو 20 بالمئة منذ أواخر سبتمبر. ويتألف تحالف أوبك+ من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا.

وذكر كيتو أن الاتحاد يتوقع أن تظل أسعار نفط دبي في نطاق بين 80 و95 دولارا للبرميل في الشهر المقبل. وكيتو يشغل أيضا منصب رئيس مصفاة النفط إدميتسو كوسان.

وعند سؤاله عن استحواذ جماعة الحوثي اليمنية على سفينة في البحر الأحمر، قال كيتو إن ذلك ليس له أثر مباشر في إمدادات النفط إلى اليابان، وهي إمدادات تتوقف نسبة 95 بالمئة منها على واردات النفط الخام من الشرق الأوسط.