نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأونروا" تكشف عدد النازحين في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بأنه نزح نحو 1،7 مليون شخص في مختلف أنحاء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت "الأونروا" في تقرير صدر أمس الأحد إن ما يقرب من 884،000 نازح يقيمون الآن في 154 منشأة للوكالة في كافة محافظات قطاع غزة الخمس، بما في ذلك في الشمال، فيما يأوي نحو 724،000 نازح في 97 منشأة في مناطق الوسط وخان يونس ورفح.

وحذرت الوكالة من أن عدد النازحين لا يزال في ازدياد وأن ملاجئ "الأونروا" في المناطق الوسطى والجنوبية مكتظة للغاية وغير قادرة على استيعاب الوافدين الجدد.

وأوضحت أن المنشآت تستوعب عددا أكبر بكثير من الأشخاص من قدرتها المقصودة، وهي ليست مصممة لاستضافة هذا العدد الكبير من الناس وليس لديها مرافق كافية لتوفير ظروف معيشية آمنة وكريمة.

ويؤدي الاكتظاظ المفرط إلى انتشار كبير للأمراض، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال، مثلما يثير قضايا بيئية وصحية ويحد من قدرة الوكالة على ضمان تقديم الخدمات.

وذكر التقرير أن الأشخاص الموجودين داخل الملاجئ ليس لديهم ما يكفي من غذاء ومستلزمات البقاء الأساسية، كما أن مستويات النظافة الشخصية منخفضة ومشاكل الصحة العقلية في ازدياد. وفي المتوسط، هناك وحدة استحمام واحدة لكل 700 شخص في ملاجئ الأونروا.