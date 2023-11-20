نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن تعلن اعتماد أوكرانيا بشكل كامل على مساعدة الدول الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن أوكرانيا باتت تعتمد بشكل مطلق على مساعدة الولايات المتحدة وحلفائها.

وأضافت وزيرة الخزانة في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، أن "أوكرانيا تعتمد بشكل كامل على هذه المساعدة، ونحن بحاجة إلى الاتحاد من أجل مواصلة ذلك"، مشيرة إلى مساهمات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في دعم أوكرانيا.

وتحاول الإدارة الأمريكية إقناع الكونغرس بالموافقة على مخصصات جديدة بمليارات الدولارات للدعم العسكري والاقتصادي والإنساني لأوكرانيا.

وضاعفت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها العسكرية لأوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وقد بلغت حتى الآن عشرات مليارات الدولارات.

من جانبها حذرت روسيا حلف شمال الأطلسي والدول الغربية من مواصلة إمدادات الأسلحة لكييف، وأوضحت أن ذلك يهدد بخروج الصراع عن السيطرة، ولايساهم في إطلاق مفاوضات من أجل إنهاء الأزمة، بل يفاقم الدمار بأوكرانيا.