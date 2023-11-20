نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة أوكرانيا بالقاهرة: صادرات الحبوب والنفط إلى مصر انخفضت بشكل كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت سفارة أوكرانيا بالقاهرة، اليوم، فى بيان لها إن الغزو المستمر لأوكرانيا لا يجلب الموت والدمار للشعب الأوكرانى فحسب، بل يعطل أيضًا سلاسل التوريد العالمية، مما يعرض ما يقدر بنحو 70 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم لخطر المجاعة.

وأوضحت أنه من ناحية أخرى، يستمر الطلب العالمى على المنتجات الزراعية فى النمو بنسبة 2% إلى 3% سنويًا، وهو ما قد يؤدى إلى نقص كبير فى الحبوب بنسبة 10% إلى 15% فى إفريقيا وآسيا عام 2024.

وأضافت أن مصر، وهى أحد أكبر مستهلكي القمح فى العالم، كانت تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها من الحبوب من أوكرانيا وروسيا، كما كانت العلاقات التجارية بين كييف والقاهرة تنمو أيضًا، حيث عقدت المناقشات فى ديسمبر 2021 بشأن اتفاقية التجارة التفضيلية وزيادة الإمدادات الغذائية.

وتابعت السفارة: لكن بسبب العدوان العسكرى، توقفت المحادثات وانخفضت صادرات الحبوب والنفط الأوكرانية إلى مصر بشكل كبير من 5.5 مليون طن عام 2021 إلى 2.1 مليون طن عام 2022، حيث تؤثر عواقب الصراع بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى، مع زيادة أسعار القمح بنسبة 44%، وهو ما يثقل بدوره كاهل خطة الحكومة السنوية لدعم الخبز بما يصل إلى 3 مليارات دولار.

وأردفت: هذا الارتفاع فى أسعار المواد الغذائية ليس سوى واحد من الآثار العديدة للحرب، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا أن يُعزى ارتفاع التضخم وضعف الاقتصاد جزئيًا إلى الحرب المستمرة.

وقالت السفارة أنه فى إطار جهودها لمعالجة الانخفاض فى إمدادات القمح، قامت الحكومة المصرية باستكشاف مصادر بديلة، بما فى ذلك تلك الموجودة فى الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والبرازيل وأستراليا وكازاخستان ورومانيا، ومع ذلك، فهى مشكلة ليس لها حل سهل وسريع.

وتابعت: تتعرقل العقود المباشرة لتوريد الحبوب مع روسيا بسبب العقوبات الدولية الصارمة المفروضة على الدولة المعتدية، والتى تستهدف الأفراد والبنوك والشركات والمعاملات المالية الدولية، مشيرة إلى أنه من النتائج السلبية الأخرى للحرب، ارتفاع أسعار الدقيق والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية.

وأوضحت السفارة أنه استجابة لهذه التحديات، أطلقت الحكومة الأوكرانية برنامج الغذاء الإنسانى “الحبوب من أوكرانيا” فى القمة الدولية للأمن الغذائى، ويهدف البرنامج، الذى يحظى بدعم أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية، إلى التخفيف من عواقب أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن العدوان، ويعمل البرنامج عن طريق شراء المنتجات الزراعية مباشرة من المنتجين الأوكرانيين وتسليمها إلى البلدان المحتاجة.

وأضافت أنه فى الوقت الحالى، قام البرنامج بشحن 170 ألف طن من القمح، مع وجود خطط لزيادة هذا العدد بشكل كبير، فيما تبحث أوكرانيا بنشاط عن شركاء يرغبون فى الانضمام إلى برنامج “الحبوب من أوكرانيا” والمساهمة فى تمويل شراء السفن لتوصيل الحبوب الأوكرانية مجانًا إلى البلدان الضعيفة، وتلتزم البلاد بمعالجة عواقب الحرب وضمان عدم استخدام الجوع كسلاح سياسى.

وأكدت أنه بالإضافة إلى ذلك، أنشأت أوكرانيا مجموعة التنسيق الدولية للوقاية من الجوع، والتى تضم ممثلين حكوميين، والشركات، وفاعلى الخير لوضع خارطة طريق مشتركة للعمل، فيما ستوفر القمة الدولية المقبلة للأمن الغذائى الفرصة لمواصلة استكشاف استراتيجيات التعاون فى مجال تخزين الحبوب ومعالجتها ونقلها، فى حين تعمل أيضًا على تعزيز الشراكات مع منظمات مثل برنامج الأغذية العالمى.

وبالنظر إلى ما ورد، فإننا ندعو الحكومة المصرية وأصحاب المصلحة المعنيين على الانضمام الفورى إلى مبادرة “الحبوب من أوكرانيا” للتخفيف من التأثير السلبى المتزايد على الأمن الغذائى.