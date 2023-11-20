نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية: نشعر بالذعر من قصف المستشفى الإندونيسي في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، إنه يشعر "بالفزع" من الهجوم على المستشفى الإندونيسي في غزة والذي أدى إلى سقوط 12 قتيلا من بينهم مرضى.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تدوينة على منصة "إكس" "لا ينبغي أبدا أن يتعرض العاملون في مجال الصحة والمدنيين لمثل هذا الرعب، وخاصة أثناء وجودهم داخل المستشفى".



وأفاد بأن 12 جريحا ومرافقا قتلوا، كما أصيب أحد الكوادر الطبية جراء استهداف الجيش الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في قطاع غزة.

وقالت الشبكة إن دبابات الجيش الإسرائيلي تواصل التوغل لمحيط المستشفى وتطلق القذائف والرصاص تجاه المشفى ومحيطه.

وكشف مدير قسم الجراحة في المستشفى الإندونيسي محمد الرام أن الجيش الإسرائيلي استهدف المستشفى بقذيفة أصابت الطابق الثاني دون سابق إنذار، ويقوم بين الفينة والأخرى بإطلاق النار على نوافذ وبوابات المستشفى إضافة إلى قصف عشوائي.

وأوضحت مصادر طبية أن سيدة موجودة في المستشفى الإندونيسي قتلت جراء القصف المباشر الذي استهدفت به الدبابات الإسرائيلية الطابق الثاني من المستشفى.

كما أصيب رئيس قسم العظام بالمستشفى الطبيب عدنان البرش في القصف الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

هذا واستهدف الجيش الإسرائيلي مدرسة الكويت المحاذية لمستشفى الإندونيسي والتي تؤوي الآلاف من النازحين.