سلطنة عمان وأستونيا تستعرضان القضايا ذات الاهتمام المشترك

مسقط ـ العُمانية: التقى سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية أمس بسعادة مارين رانيك وكيلة وزارة خارجية استونيا للشؤون الاقتصادية والتنمية بديوان عام وزارة الخارجية. تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها وتبادل وجهات النظر بما يخدم مصالح البلدين، والتطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سعادة انجريد عامر سفيرة جمهورية استونيا المعتمدة لدى سلطنة عُمان وعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية.

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