الاحتلال يتخذ مرضى «الشفاء» دروعا بشرية ويتأهب لجريمة فـي «الإندونيسي»

القدس المحتلة ـ «الوطن» ـ وكالات:

تواصل العدوان الإسرائيلي على الشامل على الفلسطينيين لليوم الـ45، حيث يتخذ الاحتلال من المرضى دروعًا بشرية في مُجمَّع الشفاء، فيما يتأهب لجريمة جديدة في المستشفى الإندونيسي الذي كثَّف القصف عليه هو ومستشفى العودة في شمال قِطاع غزَّة، ممَّا أوقع 8 شهداء وجرحى بَيْنَهم طبيب.

وقال مسؤول طبِّي بمستشفى الشفاء، إنَّ الاحتلال يحتجز أكثر من 200 من المرضى والطواقم الطبية، ويستخدمهم دروعًا بشرية.

واستُشهد العشرات وأصيب آخرون بجروح، ودُمِّرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامَّة والخاصَّة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قِطاع غزَّة، برًّا وبحرًا وجوًّا.

وبعد حصار مستشفى الشفاء جنوب مدينة غزَّة وإخراجه عن الخدمة بالكامل، حاصرت قوَّات الاحتلال فجرًا المستشفى الإندونيسي شمال قِطاع غزَّة، واستهدفته بالقصف المدفعي، ما أدَّى إلى استشهاد 12 جريحًا ممَّن يتلقَّون العلاج داخله، وأصيب اثنان من الكوادر الطبية بجروح.

وقالت مصادر طبية، إنَّ مدفعية الاحتلال استهدفت الطابق الثاني من المستشفى، وهو الوحيد الذي يستقبل جرحى عدوان الاحتلال على شمال قِطاع غزَّة.

وأشارت إلى أنَّ المستشفى الإندونيسي يضمُّ آلاف النازحين، ونحو 700 ما بين كوادر طبية وجرحى ومرافقيهم، وهناك تخوُّف من ارتكاب قوَّات الاحتلال مجزرة في المستشفى على غرار ما حصل في مُجمَّع الشفاء الطبي.

وتحاصر قوَّات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى، عبر عشرات الآليَّات العسكرية الثقيلة والمدفعيات، في محيط أقل من كيلومتر واحد فقط، إضافة إلى انتشار القناصة على أسطح المباني القريبة من المستشفى، الأمر الذي يحول دون وصول مَركبات الإسعاف إليه لنقل الجرحى باعتباره المستشفى الوحيد الذي يعمل بشكل جزئي في شمال القِطاع. كما استُشهد 15 بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات خلال قصف طائرات الاحتلال الحربية، منزلين لعائلتي ضهير وأبو شلوف على رؤوس من فيهما، قرب مستشفى أبو يوسف النجار، في مدينة رفح، جنوب قِطاع غزَّة. وشنَّ طيران الاحتلال الحربي، الليلة قبل الماضية، سلسلة غارات مكثَّفة في شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قِطاع غزَّة، ما أدَّى إلى استشهاد وإصابة العشرات. وأفادت مصادر بأنَّ طائرات الاحتلال الحربية قصفت بعشرات الصواريخ محيط مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس، ما أدَّى إلى ارتقاء عشرات المواطنين أغلبهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين، إضافة إلى غارة على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.