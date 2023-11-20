جوتيريش يرد على فكرة تواجد قوات أممية في غزة بعد انتهاء الحرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 06:28 مساءً - قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين: "لا أعتقد أن وجود كيان أممي للحماية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب يعد حلا".

وأضاف جوتيريش، أنه يجب البحث في حل الدولتين فور انتهاء الحرب، لافتا إلى أنه على السلطة الفلسطينية أن تضطلع بدورها في غزة.

كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يجب وقف إطلاق النار في غزة فورا وإيصال المساعدات الإنسانية والإفراج عن المحتجزين وحماية المدنيين، مشيرا إلى أننا نشهد قتلا للمدنيين غير مسبوق وآلاف الأطفال قتلوا في غزة.

وعلى جانب آخر، أكد ممثل يونيسف في مصر، على ضرورة تطبيق آلية المحاسبة وفقا للقانون الدولي لضمان حقوق الأطفال، ولا بد من وقف إطلاق النار فورا في غزة لإيصال المساعدات ودعم الأطفال.

وأضاف ممثل يونيسف في مصر، أنه نسعى للوصول إلى جميع الأطفال في غزة وتقديم الخدمات اللازمة لهم، متابعا أن نقدم المساعدات للمؤسسات التي تعمل على دعم الأطفال في قطاع غزة.

وأشار إلى أن نسعى للوصول إلى الممرات الآمنة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مستدركا أننا بحاجة شديدة إلى تنظيم الدعم للأطفال.