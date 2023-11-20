«الصحة العالمية» تصف الهجوم على المستشفى الإندونيسي بغزة بـ«المروع»

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 06:28 مساءً - وصفت وزارة الصحة العالمية الهجوم على المستشفى الإندونيسي بغزة بـ المروع»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

الحرب على غزة

وتتزايد حدة المخاوف الأمريكية من تسبب إسرائيل في فتح جبهة ثانية للحرب الدائرة في غزة، والتي مر عليها ما يقرب من شهر ونصف الآن، وتسببت في استشهاد الآلاف، وما زاد من القلق خلال الأيام الماضية، الأعمال العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال في لبنان، وعلى طول الحدود، ما دفع البيت الأبيض لبعث عدة رسائل تحذيرية إلى حكومة الاحتلال.

اتصالات إسرائيل وأمريكا

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، عن قلقه بشأن دور إسرائيل في تصعيد التوترات على طول الحدود مع لبنان، وفقًا لـ3 مصادر إسرائيلية وأمريكية مطلعة على المكالمة.