نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تل أبيب تتعرض لهجوم صاروخي كبير من قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت شبكة "روسيا اليوم" إن تل أبيب تعرضت لهجوم صاروخي كبير من قطاع غزة، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وضواحيها وأسدود وقاعدة بالماخيم.

وأفادت بأن تل أبيب ضواحيها تتعرض لهجوم صاروخي كبير من قطاع غزة.

وذكرت أن الهجوم الصاروخي استهدف الأماكن من شمال أسدود وحتى شمال تل أبيب وكل ضواحيها أو ما يعرف بتل أبيب الكبرى.

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء الاثنين أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

ويعد هذا الهجوم الصاروخي الأكبر على تل أبيب منذ بداية الحرب.

وجاء الهجوم عقب إصدار قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية قرارا بفتح المدارس في تل أبيب يافا أبوابها بالشكل الكامل بداية من يوم الثلاثاء.

كما أعلنت القيادة الداهلية أن رياض الأطفال البلدية في المدينة ستستمر في العمل لمدة خمسة أيام على مقربة من المساحات المحمية القياسية.

وفي اليوم الـ45 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.