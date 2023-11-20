العالم اليوم - تل أبيب تتعرض لأكبر هجوم صاروخي منذ بدء الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 07:19 مساءً - شهدت تل أبيب، مساء الاثنين، استهدافا صاروخيا من قطاع غزة هو الأكبر منذ اندلاع المواجهات بين حماس والجيش الإسرائيلي.

وأعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب، فيما دوت صافرات الإنذار في المدينة وضواحيها. وأفاد مراسلنا بسقوط صاروخ في مدينة حولون جنوبي تل أبيب بعد استهداف مدينة تل أبيب وضواحيها برشقة صاروخية من قطاع غزة تعتبر من بين الأكبر منذ اندلاع الحرب حيث دوت صفارات الإنذار في عشرات المدن والتجمعات السكانية من أشدود جنوبا وحتى مدن في شمالي تل أبيب. وقالت تقارير إن هناك إصابات جراء القصف.

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