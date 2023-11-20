نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تحظر دخول عدد من المسؤولين المولدوفيين إلى أراضيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت روسيا حظر دخول العديد من المسؤولين المولدوفيين إليها، ردا على الملاحقة والتضييق على وسائل الإعلام الناطقة بالروسية في مولدوفا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الاثنين، أنها استدعت السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية مولدوفا لدى روسيا، ليليان داريي، و"أعربت عن احتجاجها الشديد، على الملاحقة المستمرة وبدوافع سياسية لوسائل الإعلام الناطقة بالروسية في مولدوفا، بما في ذلك من خلال منع الوصول إلى مواقعها على الإنترنت".

وأشارت الوزارة بأنه "تم إبلاغ ليليان داريي "بمنع عدد من المسؤولين في جمهورية مولدوفا من الدخول إلى روسيا الاتحادية".