شهداء في قصف المستشفى الإندونيسي بغزة

شهداء في قصف المستشفى الإندونيسي بغزةقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال تفرض حصارا على المستشفى الإندونيسي الذي يؤوي نحو 700 شخص من الطواقم الطبية والجرحى، إضافة إلى النازحين إليه، وحذرت من تكرار ما فعله الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي هناك.

وأوضح المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش: أن "الاحتلال قصف طابق العيادات والجراحات في المستشفى، ودمر الأجهزة، والجثث مكدسة"، مضيفاً: "لا نستطيع إخراج ضحايا القصف الإسرائيلي أو حصرهم؛ الاحتلال دمر بعض مباني المستشفى الإندونيسي، والمباني الأخرى خاضعة لنيران القناصة الإسرائيليين الذين يعتلون كل المباني المحيطة، ويستهدفون أي حركة".

وذكر أن "أكثر من 100 مريض بالمستشفى يحتاجون إلى جراحات عاجلة، بينما الطواقم الطبية محدودة"، مشيراً إلى أن "650 جريحاً موجودون بالمستشفى رغم أن طاقته الاستيعابية 140 سريراً"، كما أفاد بأن "المسيّرات الإسرائيلية استهدفت من حاولوا الخروج من المستشفى".

ومضى قائلاً: "استهداف الاحتلال المستشفى الإندونيسي يعني توقف كل الخدمات الصحية في شمالي قطاع غزة، نعمل على ترشيد الكهرباء واستخدام زيت الصويا بدل الوقود لتشغيل المولدات (الكهربائية)".

كما حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسي ضد الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والنازحين المحاصرين داخله.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 12 من الجرحى ومرافقيهم ووقوع العديد من الإصابات جراء القصف الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي.

كما أعلنت وزارة الداخلية في غزة قبل قليل سقوط مزيد من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال نازحين أثناء خروجهم من المستشفى الإندونيسي.

من جهتها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي، وقالت إن قصف الاحتلال وحصاره للمستشفى جريمة تستدعي تدخلا دوليا لحماية آخر مؤسسة صحية تعمل في شمالي غزة.

بدورها، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان من أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تضع آلاف الجرحى والطواقم الطبية والنازحين في دائرة الموت، نتيجة الاستهداف المباشر والمتكرر للمستشفى الإندونيسي".

ومنذ 45 يوماً يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 13 ألفا و300 شهيد، بينهم 5 آلاف و600 طفل، و3 آلاف و550 امرأة، وأكثر من 31 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء.