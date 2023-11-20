العالم اليوم - حماس تصدر بيانا بخسائر إسرائيل خلال 72 ساعة

انتم الان تتابعون خبر حماس تصدر بيانا بخسائر إسرائيل خلال 72 ساعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 08:20 مساءً - قالت حركة حماس، مساء الإثنين، إن مقاتليها استطاعوا تدمير 60 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 72 ساعة في محاور مختلفة من القتال في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة:

- تمكننا من استهداف 60 آلية إسرائيلية منها 10 ناقلات جند في محاور عدة جنوب حي الزيتون وحي الشيخ رضوان وحي التوام وبيت لاهيا.

- تنفيذ عمليات نوعية في محاور عدة كان من أبرزها: كمين ضد قوة راجلة تتبع جرافة جنوب مدينة غزة يوم السبت.

- استهدفنا ناقلة جند يوم السبت بقذيفة الياسين ثم نزل منها 3 أفراد فأجهز عليهم مقاتلونا.

- "نرجح أن العدو قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده".

- "أكد مقاتلونا في مناطق الاشتباك أن العدو حين يعجز عن سحب الآليات يقوم بقصفها من الجو في محاولة لمحو آثار خيبته".

-"الحالة الهستيرية التي يتعامل بها العدو في جرائمة مؤشر على عدم اقتناعه بالنصر".