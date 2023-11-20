العالم اليوم - الحوثيون ينشرون فيديو لعملية احتجاز السفينة "غالاكسي ليدر"

انتم الان تتابعون خبر الحوثيون ينشرون فيديو لعملية احتجاز السفينة "غالاكسي ليدر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 08:20 مساءً - نشرت جماعة الحوثي، مساء الاثنين، مقاطع فيديو توثق عملية السيطرة على السفينة "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر، بعد يوم على إعلان العملية.

ويظهر الفيديو الذي جرى تصويره بكاميرات متعددة منذ بداية العملية، مروحية أنزلت عددا من المسلحين على متن السفينة "غالاكسي ليدر".

وبعدما نزل المسلحون على ظهر السفينة، توجهوا إلى غرفة قبطان السفينة، حيث أظهروا لقطات وهم يجبرون طاقم السفينة على رفع أيديهم.

وفي لقطات أخرى، عملت قوارب تابعة لجماعة الحوثي على جر السفينة إلى شواطئ اليمنية الغربية المطلة على البحر الأحمر.

وكانت جماعة الحوثي ذكرت، الأحد، أنها احتجزت "سفينة شحن إسرائيلية" جنوبي البحر الأحمر واقتادتها إلى ميناء غربي اليمن.

ولم يكشف بيان الجماعة موقع السفينة "غالاكسي ليدر" حاليا، لكن وكالة "فرانس برس" قالت إن الحوثيين نقلوها إلى ميناء الصليف في الحديدة.

في المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي أن السفينة "غادرت تركيا في طريقها إلى الهند، وأفراد طاقمها مدنيون من جنسيات مختلفة، وليس من بينهم إسرائيليون. إنها ليست سفينة إسرائيلية".

واعتبر أن "خطف سفينة شحن من قبل الحوثيين قرب اليمن في جنوب البحر الأحمر حادث خطير للغاية ذو عواقب عالمية".