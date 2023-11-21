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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- داليا زيادة: لم اندم على مساندة إسرائيل..وحماس زرعت الإرهاب في سيناء

رسالة جديدة من داليا زيادة.. جاسوسة إسرائيلية تدعم الحرب على غزة بتصريحات تغضب العرب..أكدت الناشطة السياسية معايا زيادة، على عدم ندمها بعدما دعمت الاحتلال الإسرائيلي، وأصرت علي رأيها في وصف حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بالارهاب"، كما أطلقت عدد من التصريحات النارية بشأن العلاقات الدولية بين مصر وإسرائيل.

وتحدثت داليا زيادة عن أوضاع سيناء في الفترة ما بين عام 2012 حتى عام 2015، وأكدت أن حماس زرعت الإرهاب في سيناء، وأن إسرائيل هي من ساندت مصر في خروج عناصر الإرهاب من أرض سيناء.

داليا زيادة: لم اندم على مساندة إسرائيل..وحماس زرعت الإرهاب في سيناء



وجاءت تصريحات داليا زيادة بعد هروبها من مصر، مع أحد الإعلاميين الإسرائيليين والذي يدعي روعي كايس، وقام بنشر اللقاء عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا.

واستفزت داليا زيادة الشعب المصري من جديد، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل، حيث تبرر جرائم إسرائيل بعد أن ارتكبت أفظع الجرائم في وجه الشعب الفلسطيني من دون رحمة.



"حماس زرعت الإرهابيين في سيناء في لحظة ضعف شديد من مصر"..داليا زيادة تطلق شرارة الصراع وتستمر في مساندة إسرائيل



وبدأت داليا زيادة حديثها بالتأكيد على عدم ندمها على دعم إسرائيل قائلة: «لم اندم على تصريحاتي ضد حماس، ولو طلب مني تاني هعمله، لآني شايفة إن التحاور أول خطوه للسلام، لا يمكن أن نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط، أو بين مصر وإسرائيل بلدي وإسرائيل، دون أن يكون بنا حوار».

وتساءلت داليا زيادة قائلة ماهو السبب الذي يمنعني كمصرية من التحدث مع الإسرائيليين؟، وردت في نفس الوقت قائلة: «الإسرائيلين لولا تعاون أمنيا مع مصر في الفترة ما بين عام 2012 حتى عام 2015، لكان التنظيمات الإرهابية مازلت موجودة في سيناء حتى الآن، التنظيمات الإرهابية زرعتها حماس في سيناء في لحظة ضعف شديد من مصر، إسرائيل هي من ساندتنا في التخلص من التنظيمات الإرهابية، لولا إسرائيل وتعاونها مع مصر اقتصاديًا، لما تكن مصر تقدر على تحقيق حلمها في تصدير الغاز في منطقة الشرق المتوسط».