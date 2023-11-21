نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التخطيط ووزيرة التعاون الدولي القطرية تبحثان آليات دعم صمود الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمعت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة بنت راشد الخاطر، اليوم الاثنين، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التمويل التنموي وتبادل الخبرات والأفكار حول آلياته.

كما ناقش الاجتماع استمرار العدوان على قطاع غزة، وبحث آليات دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالتعاون بين البلدين.