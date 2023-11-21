داليا زيادة في لقاء مع قناة إسرائيلية: أؤيد الحرب على غزة واتمنى من الجيش الاسرائيلي القضاء على حماس

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أحمد جودة - القاهرة - هاجمت الناشطة المصرية داليا زيادة، حركة حماس مرة أخرى، مؤيدة الحرب الإسرائيلية الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة، مؤكدة أنها تؤيد تلك الحرب بنسبة 100٪.

حيث أثارت الباحثة المصرية داليا زيادة حالة كبيرة من الجدل في الفترة الأخيرة وخاصة مع ظهورها في لقاء إعلامي مع مؤسسة صحفية إسرائيلية، حيث أدانت حماس واتهمتها بالإرهاب وهو الأمر الذي أثار موجة انتقادات كبيرة واتهامات بالتعامل مع الموساد، ونتيجة لحالة الضغط الكبير غادرت داليا مصر وظهرت في صورة مفاجئة مع مسؤولة إسرائيلية.

داليا زيادة في لقاء مع قناة إسرائيلية: أؤيد الحرب على غزة واتمنى الجيش الاسرائيلئ القضاء على حماس

داليا زيادة أؤيد الحرب على غزة:

وتستعرض "دوت الخليج" كواليس هروب داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة خارج مصر، بعد الهجوم الحاد والكبير الذي شنه عليه كل محبي الدولة الفلسطينية، وأعمال الكيان الصهيوني المحتل من جرائم بشعة وغير إنسانية في قطاع غزة.

داليا زيادة تؤيد إسرائيل:

وقالت في لقاء تلفزيوني عبر قناة إسرائيلية، والتي قدمتها على أنها تواجه اضطهادا بسبب دعمها للكيان الصهيوني في حربها على قطاع غزة، إن حماس والمنظمات الإسلامية يجب القضاء عليها وأن تنتهي من المنطقة، معلقة: 'تخيلوا المنطقة دون حماس أو تلك المنظمات الإسلامية'.

وأضافت داليا زيادة في اللقاء الذي نشرته القناة العبرية؛ على حسابها على موقع إكس، إنها لن تتوقف عن 'دانة حماس ومحاربتهم هم ومن يقف وراءهم'، مشيرة إلى أن الحرب على غزة التي تشنها قوات الاحتلال هي من أجل القضاء على حماس.

داليا زيادة في لقاء مع قناة إسرائيلية: أؤيد الحرب على غزة واتمنى الجيش الاسرائيلئ القضاء على حماس

داليا زيادة اليهود هم شعب الله المختار:

إسرائيل هتفضل في نظري جار وصديق وشريك مهم جدًا لبلدي مصر، نعم كان بيننا حرب في يوم من الأيام، لكن أيضًا بينا سلام عمره أكثر من ٤٠ سنة وده الأهم.

اليهود هيفضلوا في نظري هم شعب الله المختار، وهيفضلوا في نظري بشر مكرمين من عند الله رب العالمين زيهم زي كل البشر، وأرفض تمامًا وصف المتطرفين العرب والمسلمين لهم بأنهم قردة وخنازير وما شابه.

داليا زيادة توجه رسالة لمصر:

ووجهت داليا زيادة رسالة عبر موقع تويتر، قالت فيها: مصر هتفضل غالية عليا مهما حصل ومهما شفت منها.. حماس والإخوان المسلمين والسلفيين وكل أطياف الإسلاميين هيفضلوا بالنسبة لي متطرفين وتنظيمات إرهابية، وهافضل أحاربهم وأحارب أفكارهم هم واللي واقفين وراهم.