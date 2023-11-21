نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بصواريخ "بركان" شديدة التدمير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت أحمد سنجاب، إن اليوم كان الأعنف على الحدود الجنوبية اللبنانية، بخاصة من اتجاه المقاومة في لبنان على قوات الاحتلال الإسرائيلي في كريات شمونة.

وأضاف أن المقاومة أدخلت صواريخ "بركان" من جانب حزب الله، بالإضافة إلى عدد من المسيرات التي أصابت عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية واستهداف تجمعات الجنوج، ردا على استهداف جيش الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة.

وأوضح أن التصعيد من قبل حزب الله، كان بسبب استهداف مصنع في العمق اللبناني، بمدينة "النمطية"، والتي تعتبر خارج قواعد الاشتباك، الأمر الذي جعل قوات حزب الله استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية.

وقال إن جيش الاحتلال بدأ يقصف المناطق المأهولة بالسكان، وبالتالي صعد حزب الله من القصف وأدخل صواريخ "بركان" في حربه على إسرائيل بجنوب لبنان، من أجل تشتيت الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.