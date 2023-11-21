نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معبر رفح: شاحنات المساعدات الإنسانية المجهزة تستعد لدخولها إلى قطاع غزة من المعبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبيد موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إنه تم إدخال 49 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية، المختلفة والمتنوعة، منذ بداية اليوم وحتى الآن، التي أتت من مطار العريش أو التحالف الوطني للعمل الأهلي.

وأوضح أنه تم إفراغ 120 ألف لتر من السولار في غزة، إضافة إلى استقبال 10 مصابين من قطاع غزة وتم تحويلهم للمستشفيات المختصة بالعريش.

وأشار إلى أنه تم إنهاء إجراءات خروج نحو 150 شخصًا من مزدوجي الجنسية اليوم فقط، بالإضافة إلى 42 شاحنة دخلت صباح اليوم، وهي محملة بمعدات لإنشاء مستشفى ميداني أردني.

ونوه بأن المعبر ما زال مستمرًا في استقبال مزدوجي الجنسية، فضلًا عن اصطفاف سيارات الإسعاف أمام المعبر من أجل استقبال المصابين.