نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيربي: 1260 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة حتى الساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن 1260 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة حتى الساعة.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "نطالب بهدن إنسانية بغزة حتى يبتعد الناس عن مناطق الخطر".

وتابع: "نأمل في انتظام دخول الوقود إلى غزة وزيادة كمياته".

وأكد المسؤول الأمريكي، أنّ 800 مواطن أمريكي خروجوا من غزة عبر معبر رفح حتى الآن، مشددًا على ضرورة توقف القتال لإتمام اتفاق الإفراج عن المحتجزين.